Nissan ha chiesto 10 miliardi di yen di danni (pari a circa 83,5 milioni di euro) a Carlos Ghosn «allo scopo di recuperare una significativa parte dei danni monetari inflitti alla compagnia dal suo ex presidente come risultato di anni di comportamenti scorretti e di attività fraudolenta». Lo comunica Nissan in una nota in cui informa di essersi rivolta, con un’azione civile, al Tribunale di Yokohama.

