Striscione Casapound contro Anpi Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 12 FEB - "Anpi difende i titini? Negazionismo & quattrini": è quanto si legge sullo striscione che è apparso, questa mattina, a La Spezia, nei pressi di un incrocio a Spezia Expo. Lo striscione, che è stato rimosso, rientra in una iniziativa promossa da CasaPound Italia. Sulla pagina Facebook nazionale degli estremisti di destra infatti si legge che gli striscioni contro l'associazione nazionale partigiani italiani, in occasione della ricorrenza del giorno del ricordo per le vittime delle foibe, sono stati "affissi nella notte in un centinaio di città italiane, dopo le polemiche sul giorno del ricordo e la commemorazione dei martiri delle foibe". E aggiungono: "Non ci stiamo all'ipocrisia di chi ritiene l'Anpi intoccabile solo per il nome che porta".