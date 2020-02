© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 12 FEB - Con il 50% dei voti scrutinati nelle primarie dem in New Hampshire, le posizioni in 'classifica' sembrano essersi consolidate: Bernie Sanders guida con il 27,4%, seguito da Pete Buttigieg con il 23,5%. Sul podio anche Amy Klobuchar col 19,6%. A distanza gli altri inseguitori più blasonati: quarta Elizabeth Warren (9,4%), quinto Joe Biden (8,6%). Tom Steyer è al 3,6%, Tulsi Gabbard al 3,2% e Andrew Yang al 2,9%.