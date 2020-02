Usa 2020: Warren, battaglia è all'inizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 12 FEB - "La battaglia in cui siamo, la battaglia per salvare la nostra democrazia, è una battaglia in salita, ma la nostra campagna è costruita per una lunga distanza e abbiamo appena cominciato": così Elizabeth Warren sui primi risultati delle primarie in New Hampshire. La senatrice si è complimentata con Bernie Sanders, Pete Buttigieg e Amy Klobuchar ma ha detto che "la battaglia tra fazioni nel nostro partito ha preso una svolta aspra nelle ultime settimane" e pensa di essere la candidata migliore per unire i dem.