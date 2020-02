Conte a Iv, non accetto ricatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Qui i ricatti non sono accettati, così come penso di non farne io. Non si può pensare di votare" un provvedimento "con le opposizioni". Lo dice il premier Giuseppe Conte a margine della sua partecipazione all'Ucid. "Da parte mia Iv è più che rispettata, se facessimo l'elenco delle misure approvate, quelle targate da loro sarebbero anche in vantaggio. Il clima non può essere questo, serve uno spirito costruttivo e mettere da parte gli smarcamenti. Io siedo sempre al tavolo e ascolto tutti", aggiunge.