Foto a 'canna' vicino auto Cc,denunciati

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Hanno scattato la foto a uno spinello accanto a una pattuglia dei carabinieri ma i militari se ne sono accorti e li hanno fermati, finendo per denunciare entrambi per il possesso di droga. E' accaduto ieri pomeriggio a Cusano Milanino (Milano), dove un pregiudicato di 22 anni e un amico di 28 hanno deciso di sfidare i carabinieri fotografando col cellulare una canna di marijuana dall'interno dell'abitacolo della propria auto mentre si trovavano dietro una vettura dei militari. Ma i carabinieri se ne sono accorti e li hanno bloccati subito. Il 28enne è stato segnalato in Prefettura come assuntore di marijuana, mentre il conducente dell'auto è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio dopo una perquisizione nel suo appartamento durante la quale sono stati scoperti mezzo grammo di ketamina e 1,2 grammi di cocaina.