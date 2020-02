Siria: famiglia sfollati morta in tenda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - BEIRUT, 13 FEB - Quattro membri di una famiglia siriana composta da madre, padre e due figli, tutti sfollati nella martoriata regione siriana di Idlib, sono morti soffocati a causa del malfunzionamento di una stufa montata all'interno della loro tenda di fortuna nella zona di Jabal Zawiya. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), che cita fonti locali. La famiglia non aveva i mezzi per provvedere a una stufa nuova e si era invece procurata un mezzo di riscaldamento non propriamente funzionante, che si è rivelato letale nel diffondere nella tenda un fumo tossico. Sono circa 700mila, secondo l'Onu, gli sfollati siriani in fuga dal conflitto nella regione di Idlib.