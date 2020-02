Troppo deodorante per ambiente: 10 intossicati, palazzina evacuata a Bologna

Sono dieci, sei residenti e quattro Vigili del Fuoco, le persone che questa mattina sono state soccorse e accompagnate dal 118 in ospedale per intossicazione dopo aver respirato le forti esalazioni che provenivano dalle scale di una palazzina di via de Carolis a Bologna. Quando questa mattina, verso le ore 11, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Zola Predosa sono intervenuti al civico 41 si pensava ad una fuga di gas. Ma la fuga di gas si poi è rivelata essere una reazione chimica dovuta all’uso massiccio di deodorante per ambienti o a una combinazione di prodotti per le pulizie. Lo stabile di tre piani è stato immediatamente evacuato sono state fatte le operazioni di aerazione. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti del Nucleo Nbcr (Nucleare-biologico-chimico-radiologico).

