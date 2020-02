© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Almeno otto delle persone contagiate dal coronavirus a bordo della nave da crociera Diamond Princess, in quarantena nella baia di Yokohama in Giappone, sono "in condizioni serie". Lo ha reso noto il ministero della sanità di Tokyo, secondo quanto riporta la NHK, il servizio pubblico radiotelevisivo giapponese.