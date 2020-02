Fine della quarantena per 181 francesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 14 FEB - I primi 181 francesi rimpatriati dalla Cina a causa del coronavirus sono usciti oggi dal villaggio vacanze di Carry-Le-Rouet, nei pressi di Marsiglia, nel sud del Paese, dove sono state poste in quarantena per 14 giorni. Sono stati tutti dichiarati non contagiosi e a tutti è stato rilasciato un certificato medico in questo senso, ha precisato all'agenzia France Presse un responsabile della Croce Rossa che gestisce il sito. Questa mattina, alle 6.30, le prime persone confinate sono uscite dalla zona protetta per tornare alla vita normale.(ANSA)