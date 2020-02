© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 14 FEB - La procura generale tedesca ha fatto arrestare 12 persone, sospettate di far parte di una cellula di estremisti di destra in Germania. Si tratta di cittadini tedeschi, tutti uomini. Secondo gli inquirenti cinque di loro avrebbero fondato il gruppo per mettere a segno attentati contro politici, profughi e musulmani.