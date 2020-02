Governo:Buffagni, se cade c'è il voto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Non sono mai stato di quelli che vuole stare al governo pur di stare attaccato alla poltrona. Ricordiamo che una legislatura dura 5 anni, e noi siamo la forza che più cerca di tenere l'equilibrio mentre Pd e Iv litigano, ma non vedo altri governi all'orizzonte oltre a quello guidato da Conte". Così il viceministro dell'Economia Stefano Buffagni a Circo Massimo su Radio Capital. Quando gli si chiede se in caso di crisi si tornerebbe a votare, Buffagni risponde: "Perché devo stare al governo se si litiga soltanto? Se si continua con le lamentele e le polemiche sul nulla, sono il primo che si stufa".