Imprese: Kramp investe a Reggio Emilia, 95 assunzioni

L’azienda olandese Kramp, leader nei ricambi tecnici e accessori per la meccanica agricola, costruirà un nuovo stabilimento nell’area nord di Reggio Emilia, che darà occupazione a 95 dipendenti. La nuova sede richiederà un investimento di 16 milioni: il terreno, già a destinazione urbanistica produttiva, è una superficie di 72mila mq posti di fronte all’A1 e l’insediamento accorperà, a stralci, dieci dei 13 lotti individuati dal Piano urbanistico attuativo. Lo riportano Gazzetta di Reggio e Resto del Carlino. L'intervento prevede anche la messa a dimora di 400 alberi da parte degli attuatori privati, che hanno anche effettuato una bonifica dell’area dove sorgerà lo stabilimento.

Kramp srl ha la sede centrale in Olanda, dove è stata fondata nel 1951, ma conta insediamenti in tutta Europa. Ha già una filiale in Italia, aperta nel 2011, con 56 dipendenti. Il nuovo polo reggiano - in un’area sempre più attrattiva per gli insediamenti di carattere industriale, con la vicinanza della fermata Mediopadana e dell’uscita dell’Autosole - sarà punto di riferimento per la spedizione dei ricambi ed accessori ordinati da clienti italiani.