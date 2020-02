L'astronauta Christine Koch torna dopo un anno e il cane impazzisce di gioia - Video

Guaiti, leccate, scodinzolii: è un’esplosione di gioia incontenibile, quella con cui la cagnolina Lbd (Little Brown Dog) ha festeggiato il ritorno a casa dell’astronauta Christina Koch della Nasa, reduce da una permanenza record di 328 giorni consecutivi sulla Stazione spaziale internazionale (Iss). La Koch è tornata a terra assieme ad "Astroluca", cioè l'astronauta italiano Luca Parmitano. Il video è diventato virale sul web proprio nel giorno dedicato all’amore, San Valentino, totalizzando quasi 4 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore solo su Twitter. «Non sono sicura di chi fosse più emozionata. Sono contenta che si ricordi di me dopo un anno!», ha scritto l’astronauta.

Il video, della durata di 30 secondi, mostra la cagnolina dentro l’atrio di casa che inizia a scodinzolare graffiando la porta non appena sente avvicinarsi Christina con suo marito. Quando si apre l’uscio, Lbd si fionda all’esterno e salta su Christina, che sorpresa dalla reazione si piega sulle ginocchia per salutare a sua volta l’animale. La gioia è talmente incontenibile che la festa continua anche dentro casa, sul tappeto all’ingresso, con Lbd che saltella entusiasta tra Christina e il marito mentre la guardano increduli.