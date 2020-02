Migranti: bufera su Cpr Macomer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NUORO, 14 FEB - Ad appena tre settimane dall'apertura, cresce la tensione attorno al Cpr di Macomer, il primo Centro in Sardegna di permanenza e rimpatri per i migranti. Se dall'interno della struttura rimbalzano voci su episodi di violenza e aggressioni, mai confermate dalla Prefettura né dalle forze dell'ordine, a livello politico monta la polemica. "La gestione interna del Cpr non compete al Comune ma alla Prefettura", spiega all'ANSA la sindaca facente funzioni Rosanna Ledda. Ma l'opposizione attacca: "E' lei che deve informarsi dalla Prefettura e dire con chiarezza e trasparenza cosa sta succedendo nel Cpr, è un diritto dei macomeresi sapere se hanno in città una struttura che è una polveriera o se le voci che si rincorrono sono infondate - dice Arturo Uleri della lista Uniamoci di Macomer, dimessosi qualche giorno fa insieme al suo collega Daniele Nieddu proprio perchè in disaccordo sull'apertura del Centro -