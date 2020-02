© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Abbiamo cancellato i vitalizi per una questione di equità sociale. I cittadini non sono disposti a tollerare i privilegi della classe politica". Lo scrive su Facebook Riccardo Fraccaro (M5s). "Ci vedremo in piazza per far sentire la voce dei cittadini e dire, in maniera pacifica e democratica, che l'era dei privilegi e' finita. Il Paese ha bisogno di guardare avanti, ci vedremo domani in piazza per ribadire che indietro non si torna", aggiunge.