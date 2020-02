Coronavirus: Gb, dimessi 8 pazienti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Otto delle nove persone ricoverate nel Regno Unito per aver contratto il coronavirus hanno lasciato l'ospedale: lo ha annunciato oggi il servizio sanitario pubblico britannico (NHS) aggiungendo che anche le 94 persone che erano state messe in quarantena in un ospedale di Liverpool (ovest dell'Inghilterra) sono tornate a casa. "Sono felice di vedere che otto delle nove persone risultate positive al nuovo coronavirus sono state curate e dimesse dall'ospedale con successo", ha commentato il ministro della Salute Matt Hancock, insistendo sul fatto che non presentano "nessun rischio per la salute pubblica". Restano sotto osservazione, invece, oltre un centinaio di persone a Milton Keynes, una cittadina a nord di Londra.