Coronavirus, Niccolò negativo al test

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Il test al Coronavirus effettuato all'Inmi Spallanzani su Niccolò, lo studente 17 enne di Grado rimpatriato questa mattina dalla Cina è risultato negativo. Il giovane completerà ora il periodo di ricovero in isolamento". Lo comunica la Direzione sanitaria dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Il ragazzo è arrivato all'alba con un volo dell'Aeronautica Militare è atterrato pochi minuti dopo le 7 all'aeroporto di Pratica di Mare poi, a bordo di un'ambulanza speciale, è stato accompagnato allo Spallanzani per il ricovero in isolamento e i nuovi accertamenti. Il ragazzo è stato bloccato per due volte a causa della febbre a Wuhan, la città cinese focolaio del coronavirus.