Dimessa dopo controlli in ospedale, muore a 16 anni nel Viterbese

Una ragazza di 16 anni è stata trovata morta stamattina nel suo letto dai genitori a Montefiascone, in provincia di Viterbo. Sul decesso indagano ora i carabinieri. A quanto ricostruito finora, la sedicenne da una decina di giorni accusava problemi di salute e perdita di peso. In seguito a un malore sarebbe stata anche portata ieri in ospedale e dopo alcuni controlli dimessa. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La Procura procede per omicidio colposo

La Procura di Viterbo procede per omicidio colposo in relazione alla morte della ragazza di 16 anni trovata priva di vita dopo che era stata visitata al pronto soccorso dell’ospedale di Belcolle e dimessa. Il procedimento, coordinato dal Procuratore Paolo Auriemma, è al momento contro ignoti. Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia che verrà svolta martedì presso l’ospedale di Viterbo. Contestualmente verranno raccolti i dati relativi allo stato di salute della ragazza. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha inviato una task force di ispettori del Ministero all’ospedale di Belcolle per accertamenti sull'accaduto.