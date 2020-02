Incidente vicino al treno deragliato, l'auto si incendia: muore 21enne del Parmense

La polizia stradale della sottosezione di Guardamiglio sta effettuando una ricostruzione della dinamica dell’incidente stradale che questa notte sull'Autostrada del Sole a Ospedaletto Lodigiano è costato la vita a una 21enne. La giovane deceduta risulta nativa di Santo Domingo e abitava nel Parmense, dove vivono anche gli altri tre giovani rimasti feriti.

Le condizioni più gravi, attualmente, sono quelle di una 26enne che ha riportato i traumi maggiori e diverse fratture ed è stata portata in elicottero al San Gerardo di Monza mentre gli altri due feriti, di 20 e 25 anni, sono ricoverati all’ospedale di Lodi. Il suv Nissan Juke sul quale i quattro viaggiavano si è anche ribaltato e poi ha preso fuoco.

L’auto a bordo della quale viaggiavano si è schiantata all’altezza di una piazzola di sosta. Una delle ipotesi al vaglio di chi deve chiarire le cause dell’incidente è che il conducente della vettura, o un automobilista che non è rimasto coinvolto, si siano distratti per cercare di vedere il convoglio deragliato, causando lo schianto.

