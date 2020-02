© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 15 FEB - Gli Usa investiranno fino a un miliardo di dollari, attraverso l'associazione per lo sviluppo finanziario internazionale e col supporto del Congresso americano, per il finanziamento dell'iniziativa dei tre Mari dei paesi del centro e dell'est Europa. Lo ha annunciato il segretario di Stato Usa Mike Pompeo alla conferenza di sicurezza di Monaco. Così gli Usa promuoveranno i progetti energetici del Centro Europa per ridurre l'influenza russa.