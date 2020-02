Trovata morta la star della tv inglese Caroline Flack. L'avvocato: 'Si è tolta la vita'

La presentatrice britannica Caroline Flack è stata trovata morta nel suo appartamento a Londra. Aveva 40 anni. A dare la notizia la famiglia: «Possiamo confermare che la nostra Caroline è morta oggi, il 15 febbraio». L’avvocato della famiglia ha detto che si è tolta la vita, come riporta la Bbc. Nel Regno Unito era molto nota: ha presentato trasmissioni di successo, da X Factor a Love Island. In passato ha avuto una relazione con il cantante Harry Styles e le è stato attribuito anche un flirt con il principe Harry. L’ultimo post su Instagram, dove la star aveva due milioni e 400 mila follower, risale a ieri e la ritrae in compagnia del suo cagnolino. Il 4 marzo sarebbe dovuto iniziare il processo in cui Flack era accusata di aver aggredito il ex fidanzato Lewis Burton.

