Trump alla 500 miglia di Daytona

(ANSA) - WASHINGTON, 15 FEB - Donald Trump vuole il giro d'onore sulla pista della 500 miglia di Daytona, la corsa automobilistica più popolare dell'anno negli Usa. A riportarlo è Fox News, secondo cui gli uomini del Secret Service stanno lavorando alla messa in sicurezza della pista e verificando la possibilità di esaudire il desiderio del presidente. Trump, a bordo della sua blindatissima limousine soprannominata 'The Beast', la bestia, cerca dunque il bagno di folla tra i tifosi della Nascar, la potente associazione che organizza corse d'auto negli Usa e i cui vertici sono notoriamente schierati con il tycoon. Il presidente e la first lady Melania faranno tappa a Daytona domani sulla via del ritorno verso la Casa Bianca, dopo il weekend passato nella residenza di Mar-a-Lago in Florida. Sull'area della gara sarebbe già stato emesso un ordine di 'no fly zone' anche per i droni, da molti visto come un indizio che l'ipotesi del giro di pista del presidente sia reale.