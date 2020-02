© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MANSURA, 15 FEB - Patrick George Zaky è arrivato al tribunale di Mansura in manette. Entrando, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano come stava, "tutto bene". Zaky, apparentemente in buone condizioni è arrivato ammanettato al poliziotto che lo ha scortato nel locale.