Bimba cade in pozzo a Fucecchio,salvata

(ANSA) - FUCECCHIO (FIRENZE), 16 FEB - Una bambina è stata salvata dopo essere caduta in un pozzo a Torre, frazione di Fucecchio (Firenze). I fatti sono accaduti intorno alle 15.30. La bimba è stata recuperata da una persona, non si sa ancora se sia un familiare o meno, prima dell'intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 con un'ambulanza e l'automedica oltre ai carabinieri. La bambina è stata accompagnata dai sanitari all'ospedale di Empoli (Firenze) in codice giallo per essere visitata in pronto soccorso e non sarebbe grave.