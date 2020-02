Si tuffa e salva un ragazzino nel Po a Piacenza

Un ragazzino di 13 anni è stato salvato mentre rischiava di affogare nelle acque del fiume Po. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri lungo l'argine di Piacenza, dove un adolescente, di origini nordafricane, è caduto in acqua da un pontile ormeggiato a riva. Non sono ancora chiare le circostanze e sono in corso le indagini della polizia: non si esclude che possa essere stato spinto in acqua da qualcuno. Il giovane è stato salvato da un uomo, anche lui straniero, che in quel momento si trovava seduto su una panchina in riva al fiume e che si è tuffato per salvarlo. Trasportato al pronto soccorso, il 13enne non si trova in pericolo.

