Siria: Unicef, si rischia strage bambini

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Diciamo le cose come stanno. Il clima freddo presto colpirà di nuovo tutto il Medio Oriente, con temperature che scenderanno sotto lo zero in diverse aree ed ogni inverno i bambini nella regione si ammalano, smettono di andare a scuola e rischiano di morire... Occorre un grande movimento globale e umano di carità o sarà una strage": è il grido d'allarme lanciato oggi da Andrea Iacomini Portavoce dell'Unicef Italia sui rischi in particolare per i bimbi siriani.