Tempesta Dennis, si cerca una dispersa

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Sono in corso le ricerche nel sud dell'Inghilterra di una giovane donna che poco dopo la mezzanotte di oggi era stata vista entrare nelle acque della spiaggia di Brighton e della quale non si hanno più notizie. La tempesta Dennis si abbatte in queste ore anche in quella zona e della donna, sui 20 anni, finora non è stata trovata traccia nonostante una vasta ricerca da parte della Guardia Costiera, della polizia e del personale assegnato al pattugliamento della spiaggia, riporta il Guardian.