 A Castiglione delle Stiviere, nigeriano ferisce con l'ascia un immigrato e danneggia l'auto dei carabinieri

A Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, un nigeriano di 29 anni ha dato in escandescenze per strada distruggendo auto e arredo urbano con un’ascia e, quando un passante è intervenuto, lo ha colpito con il dorso dell’arma, ferendolo. Per questo, l’uomo è stato arrestato dai carabinieri di Castiglione e Mantova.

Quando i militari sono intervenuti, l’uomo ha danneggiato gravemente anche la loro auto con l’ascia. Il pm di turno gli contesterà i reati di strage e tentato omicidio, oltre che di danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni. I carabinieri mantovani stanno cercando nei vari ospedali l’uomo che ha cercato di fermarlo che, al loro arrivo, non era più sul posto.

Ricoverato l'uomo aggredito

E’ un 38enne immigrato irregolare l'uomo aggredito dall’extracomunitario armato di ascia che oggi pomeriggio ha seminato il panico a Castiglione delle Stiviere. L'uomo si trova ancora ricoverato all’ospedale di Castiglione dove è stato medicato per una ferita all’avambraccio sinistro, colpito con il manico dell’ascia dal nigeriano. La prognosi è di 20 giorni; le sue sue condizioni non destano preoccupazioni e dovrebbe essere dimesso in nottata. Secondo quanto ha raccontato ai carabinieri il 38enne, su cui si stanno effettuando accertamenti per stabilire il luogo di dimora essendo irregolare sul territorio italiano, si trovava a passare per caso quando il nigeriano lo ha aggredito. Lui, per ripararsi il volto, ha alzato il braccio sinistro ed è stato raggiunto da un colpo con il manico dell’ascia. Intanto, si trova ancora nella caserma di Castiglione O.B. il 29enne nigeriano accusato di strage. Secondo i primi accertamenti anche lui risulterebbe irregolare e senza fissa dimora. L’uomo avrebbe raggiunto oggi Castiglione proveniente dalla vicina Desenzano del Garda (Brescia). In serata sarà trasferito in carcere a Mantova.