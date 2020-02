© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Al via nell'Aula della Camera l'esame del decreto legge Milleproroghe. Il testo approda in Assemblea dopo i ripetuti rinvii dovuti al protrarsi dell'esame in commissione. Oggi non sono previste votazioni sino alle 13, per cui in Aula ci sono pochi deputati a seguire il dibattito. È comunque prevedibile che nel pomeriggio il governo ponga la questione di fiducia sul provvedimento che deve ancora essere esaminato dal Senato e scade a fine mese.