© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PALERMO, 17 FEB - "Sulla prescrizione abbiamo detto che non siamo d'accordo. Per noi è un problema di civiltà, non un puntiglio. Sui valori non si può mediare, faremo la battaglia. Voteremo la proposta di Fi? Era la nostra proposta. In Parlamento non cederemo di un millimetro". Cosi il capo delegazione di Iv e ministro Teresa Bellanova intervenendo alla convention di Italia Viva a Palermo.