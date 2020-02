Borrell, unanimità su missione in Libia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 17 FEB - "Dopo una lunga discussione, i ministri hanno trovato un accordo all'unanimità, che solo stamani pensavo fosse impossibile. L'operazione Sophia sarà chiusa alla scadenza del suo mandato, il 20 marzo", e sarà sostituita "da una nuova missione nel Mediterraneo, per l'attuazione dell'embargo Onu sulle armi. Questo dimostra che quando c'è volontà politica niente è impossibile". Così l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, al termine del Consiglio Esteri Ue. Per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio quanto deciso oggi con la missione per il controllo dell'embargo Onu delle armi in Libia "significa che finalmente l'Italia è stata ascoltata".