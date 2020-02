Due giovani turisti francesi di 24 anni sono stati denunciati dai carabinieri per avere danneggiato 12 auto parcheggiate nella zona del mercato della Vucciria a Palermo. I due poi sono entrati in una struttura ricettiva in via Materassai. Erano ubriachi. I militari li hanno rintracciati grazie all'aiuto di alcuni testimoni.

