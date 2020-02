Kamikaze a Quetta, 10 morti e 21 feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISLAMABAD, 17 FEB - Almeno 10 persone, tra cui due poliziotti, sono rimaste uccise e altre 21 ferite nell'attacco di un kamikaze che si è fatto esplodere a Quetta, capitale del Baluchistan, vicino a dove era in corso una manifestazione organizzata da un gruppo religioso sunnita, l'Ahle Sunnat Wal Jamaat (ASWJ). Lo ha riferito la polizia locale che ha isolato l'area dell'attacco. Al momento non è pervenuta alcuna rivendicazione. Il 10 gennaio scorso in un attentato in una moschea di Quetta sono morte 15 persone e 19 sono state ferite.