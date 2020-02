Marina militare, arriva la 1^ palombara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Alla Marina militare parlano di 'traguardo storico': venerdì prossimo alla Spezia, presso il quartier generale degli incursori del Comsubin, si terrà la cerimonia di consegna dei brevetti ai nuovi palombari e tra questi, per la prima volta, c'è anche una donna. E' il Comune di seconda classe Chiara Giamundo, laziale, che con la sua impresa abbatte uno dei pochi baluardi rimasti, ormai, del 'machismo' militare: quello di entrare a far parte del Gos, il Gruppo Operativo Subacquei della Marina militare, una unità d'elite cui sono affidati compiti delicatissimi, come la neutralizzazione delle mine e degli ordigni esplosivi trovati in mare. In questo reparto si entra dopo una selezione e un addestramento durissimi, e Chiara ce l'ha fatta. Insieme a lei altri 14 giovani marinai: un traguardo superato proprio in occasione del 170/o anniversario della fondazione della prima Scuola Palombari.