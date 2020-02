© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Giorgia Meloni come Gianfranco Fini? "E' un paragone forzato e improprio, Fini tradì la destra, non penso che si possa dire la stessa cosa di me. Non penso si possa dire che cambio posizione in funzione di chi mi adula". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, a Tagadà su La 7, rispondendo a chi la paragona a Fini ai tempi di Berlusconi.