A New York tornano i lavavetri al semaforo

(ANSA) - NEW YORK, 17 FEB - I lavavetri sono tornati a New York. Gli uomini armati di attrezzi per lavare i vetri delle auto e pronti a scattare in azione al semaforo rosso hanno fatto la loro comparsa sul versante occidentale della città, non lontano da Times Square, secondo quanto scrive il New York Post. I lavavetri a New York erano un fenomeno tipico degli anni '80 e '90 e Rudy Giuliani, dopo la sua elezione a sindaco nel 1994, li usò come simbolo della generale mancanza di rispetto per la legge in città. Alcuni di loro terrorizzavano gli automobilisti persino minacciandoli nel caso non avessero dato loro una mancia. Sempre secondo il New York Post, i lavavetri ora si fanno vivi soprattutto durante i fine settimana: alcuni hanno detto che riescono a racimolare più guadagni di quanto previsto con un salario minimo.

