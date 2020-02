Bolivia: voto, a rischio candidature Mas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LA PAZ, 18 FEB - Il Tribunale supremo elettorale (Tse) della Bolivia ha reso noto che sta esaminando la situazione di 13 candidature per le prossime elezioni generali del 3 maggio contro cui sono state presentate richieste di inabilitazione, e che di queste, ben undici appartengono al Movimento al socialismo (Mas) di Evo Morales. Fra i casi di impugnazione, e che rischiano quindi l'esclusione dalla partecipazione alle elezioni, vi sono quelli dello stesso Morales per un seggio di senatore, dell'ex ministro dell'Ecoomia Luis Arce, candidato alle presidenziali, e dell'ex ministro degli Esteri, Diego Pary. In generale il Tse ha confermato che sono state convalidate 1.278 candidature, mentre 797 sono state respinte per mancanza di requisiti. Per quanto riguarda Morales, riferisce oggi il portale Erbol, la candidatura è stata impugnata dai suoi avversari secondo cui manca la prova della residenza permanente dell'ex capo dello Stato nella circoscrizione dove vuole farsi eleggere.