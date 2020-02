Cina: salta Salone auto Pechino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 18 FEB - Anche il Beijing auto show, il più grande evento dell'anno per il settore dell'automotive, è stato rinviato a causa dell'epidemia del coronavirus: 'Auto China 2020', in programma originariamente dal 21 al 30 aprile, è stato rinviato a data da destinarsi, hanno riferito gli organizzatori. L'evento, che si tiene ad anni alternati tra Shanghai e Pechino, era particolarmente atteso negli sforzi per rilanciare un comparto in forte difficoltà sul fronte delle vendite, malgrado la Cina sia da anni il primo mercato al mondo.