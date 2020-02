Francia: da lunedì processo a Fillon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 18 FEB - A tre anni dal caso degli impieghi fittizi in Parlamento, che nel 2017 fece esplodere in volo la sua campagna presidenziale, l'ex premier francese Francois Fillon nonché la moglie Penelope e l'ex supplente all'Assemblea nazionale Marc Joulaud sono chiamati a comparire da lunedì 24 febbraio al tribunale di Parigi. Fortemente atteso, il processo all'ex candidato dei Républicains - che i sondaggi davano in testa per l'Eliseo prima delle indiscrezioni rivelate dal Canard Enchainé che lo fecero tracollare a pochi mesi dal voto, contribuendo all'inattesa vittoria di Emmanuel Macron - si terrà fino all'11 marzo.