(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "E' lui che tutti i giorni cerca una maggioranza alternativa ma ahimè non ci riesce". Lo afferma Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei Deputati, presidente ItaliaViva a 24Mattino su Radio 24. "Le richieste che arrivano ai senatori per formare un gruppo del presidente Conte - prosegue - sono all'ordine del giorno, sono legittime e non sono mai state smentite".