Lotti di Coca-Cola ritirati: 'possibile presenza di filamenti di vetro'

Il ministero della Salute ha richiamato alcuni lotti di Coca-Cola in bottiglia per la possibile presenza di filamenti di vetro. L’avviso di richiamo, diramato dall’azienda, è pubblicato sul sito del dicastero.

Si tratta del prodotto 'Coca-Cola Original Taste': bottigliette in vetro da 20 cl in confezione da 6, prodotti da Coca-Cola HBC Italia s.r.l. nello stabilimento di Nogara (Verona). Il motivo del richiamo è la «possibile presenza di corpi estranei (filamenti di vetro)».

«Vi invitiamo - si legge sul sito del ministero, che ha pubblicato l’avviso di richiamo da parte dell’azienda - a verificare il numero di lotto riportato sul colo della bottiglia: qualora corrispondesse a quelli coinvolti, vi invitiamo a non consumare la bevanda e contattare il nostro numero verde per provvedere alla sostituzione (numero verde 800.534.934)».

Coca Cola Original Taste:



L200107 con data di scadenza fissata al 6-01-2021

L200108 con data di scadenza fissata al 7-1-2021

L191220 con data di scadenza fissata al 19-12-2020

L191221 con data di scadenza fissata al 20-12-2020

L200109 con data di scadenza fissata al 8-1-2021

L191218 con data di scadenza fissata al 17-12-2020

L191219 con data di scadenza fissata al 18-12-2020



Coca Cola Zero Zuccheri:



L200109 con data di scadenza fissata al 10-7-2020.