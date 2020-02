Renzi,rinuncino a voti Iv, noi no a idee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Vogliono continuare con lo stillicidio di fake news e dispettucci? Facciano pure. Io non mi arrendo e continuo a stare sempre dalla stessa parte: quella dell'approfondimento, dello studio, della politica. Prenderò forse meno voti, ma non diventerò populista. Mai". Lo scrive su Facebook il leader di Italia viva Matteo Renzi. "Loro possono rinunciare ai nostri voti se vogliono ma noi non possiamo rinunciare alle nostre idee. Perché questa è la bellezza della politica: le idee".