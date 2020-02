Siria: Unicef, 500mila bambini sfollati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BEIRUT, 18 FEB - Mezzo milione di bambini siriani sono tra i circa 900mila civili sfollati nel nord-ovest della Siria in due mesi e mezzo di combattimenti tra forze governative, appoggiate dalla Russia, e quelle delle opposizioni sostenute dalla Turchia. Lo riferisce l'agenzia Onu per l'infanzia (Unicef), secondo cui decine di migliaia di bambini sono costretti a sopravvivere all'addiaccio, in tende e in altri ripari di fortuna in zone collinari e montagnose prese nella morsa del freddo invernale.