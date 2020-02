Virus, uomo in isolamento (volontario) a Sanremo: era a bordo della nave bloccata in Cambogia

C'è un cittadino che vive in Liguria tra gli italiani sbarcati dalla nave da crociera in Cambogia. Si apprende da Alisa, l’Agenzia ligure per la sanità. L'uomo si è sottoposto a isolamento fiduciario volontario al domicilio e sarà sottoposto alle misure di sorveglianza sanitaria previste dal protocollo implementato da Regione Liguria». Secondo quanto apprende l’ANSA il cittadino vive a Sanremo.

Sbarcati 1.010 dei 2.257 a bordo nave Westerdam

Il ministro della Sanità cambogiano ha reso noto, in un comunicato diffuso dai media, che sono 1.010, su un totale di 2.257 a bordo, le persone autorizzate a sbarcare dalla crociera Westerdam negli ultimi tre giorni. Sulla nave ha viaggiato una 83enne americana poi trovata positiva al coronavirus.