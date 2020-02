Alle 19 parte aereo per italiani Diamond

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - È prevista alle ore 19 di oggi la partenza del Boeing dell'Aeronautica Militare, diretto in Giappone che riporterà gli italiani che si trovano a bordo della Diamond Princess. L'intervento, coordinato dal tavolo del Comitato operativo del Dipartimento della Protezione Civile, è stato possibile grazie alla stretta sinergia tra i ministeri degli Affari Esteri, della Salute e della Difesa. È atterrato, invece, alle 14.30 il volo con il personale medico e i materiali necessari ai controlli sanitari per il test del Coronavirus a cui, nelle prossime ore, saranno sottoposti i viaggiatori che intendono tornare in Italia. Ai connazionali che risulteranno positivi agli accertamenti sanitari sarà comunque garantita la massima assistenza da parte dell'Unità di Crisi della Farnesina e dell'Ambasciata italiana in Giappone. I connazionali, al rientro in Italia previsto nella notte tra giovedì e venerdì, saranno sottoposti, così come indicato dal ministero della Salute, a un periodo di quarantena di quattordici giorni.