(ANSA) - WASHINGTON, 19 FEB - La portavoce della Casa Bianca Stephanie Grisham ha replicato alle notizie di stampa secondo cui Donald Trump offrì la grazia a Julian Assange: "il presidente conosce a malapena Dana Rohrabacher se non per il fatto che è un ex deputato. Non gli ha mai parlato su questo tema nè quasi su qualunque altro tema. E' una invenzione completa, probabilmente un'altra bufala senza fine e una menzogna totale del partito democratico".