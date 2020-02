Coronavirus: Corea Sud, Fitch taglia Pil

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 19 FEB - Fitch taglia l'outlook sulla Corea del Sud stimando per il 2020 un Pil al 2,2%, dal 2,5%, a causa dell'impatto del coronavirus. La nuova previsione, più bassa del 2,3% della Bank of Korea, considera l'epidemia partita dalla Cina motivo di "una considerevole pressione al ribasso" sulla quarta economia asiatica, tra export (visto solo a +1,2% dal precedente +1,5%), produzione e distribuzione. La Cina è il primo partner sudcoreano, pesando per poco più del 25% delle spedizioni totali di Seul all'estero. Al secondo posto gli Usa.