Governo: Meloni, se c'è crisi solo urne

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - "In caso di crisi di governo l'unica opzione possibile per FdI è il ritorno alle urne, la libertà dei cittadini italiani di scegliere da chi farsi rappresentare e scegliere quali politiche devono essere portate avanti. Basta con gli inciuci di palazzo fatti da gente agonizzante che ha paura del consenso perché sa di non averlo". Così la leader di FdI Giorgia Meloni nel corso di un giro nel centro storico di Roma insieme al candidato alle suppletive Maurizio Leo.