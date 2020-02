© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 19 FEB - Il negoziato in Ue sarà difficile e Angela Merkel mette le mani avanti rispetto a un possibile accordo, in vista del Consiglio straordinario sul quadro finanziario pluriennale: "Non so ancora se questo riuscirà", ha affermato oggi a Berlino. "Noi riteniamo che gli interessi della Germania non siano ancora tenuti nella sufficiente considerazione", ha detto e quindi la discussione sarà molto complicata, ha annunciato.